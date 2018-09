Zuliano William Chirinos lanza nuevo tema y se consolida en la música

Cantarle a la vida y al amor en diferentes géneros ha sido el sello personal con el que ha enfocado su carrera musical el zuliano William Chirinos quien promociona su más reciente sencillo titulado “Hoy te conozco más”.

Este joven emprendió un viaje de vida en el que nunca imaginó que su destino sería residenciarse en Suiza, lugar desde el que ha consolidado su trayectoria en la que ha tenido una buena aceptación de parte de sus seguidores.

A los pocos meses de estar instalado en Suiza, ya pertenecía a varias agrupaciones musicales, con las cuales visitamos países como: Eslovaquia, Hungría, España, Francia, y por supuesto distintos cantones (estados, provincias) del país helvético, además de participar en diferentes producciones audiovisuales.

No puedo, ni sé definir el género que hago, porque considero que es muy versátil. Para mí lo interesante es mostrar el mensaje y una buena letra. Es hacia esa vertiente que quiero llevar mi música. Con este nuevo material que estoy trabajando tengo muchas expectativas”, señaló Chirinos.

“Hoy te conozco más” es una bachata que recorre muchos géneros latinos mezclados con el pop. El tema es de su autoría y fue producido en Estados Unidos por Alí Ochoa.

Contiene una letra muy interesante y melodías muy románticas que espero la gente las disfrute tanto como yo”, añadió.

William cuenta con una formación y crecimiento musical importante dentro y fuera de Venezuela.

Mis ganas y mis incansables sueños me llevaron a viajar hasta Argentina, a Buenos Aires, en el 2012. Cargado de sueños, de miedos y esperanzas, llegué para grabar mi primera producción discográfica, la cual llevaría por nombre “Ausencias”, donde me desempeñé una vez más como cantautor. Un trabajo independiente y que por distintos motivos no pude terminar, pero me brindó la oportunidad de realizar una intensa gira promocional por el norte de Argentina, visitando importantes medios de comunicación privados y estatales.

Esto le permitió seguir creciendo y lanzar lo que fue su primer EP en Suiza con tres temas: Yo no sé lo que pasó, No me he ido y Voy a decirte cosas. Este material le permitió abrirse camino a la música fuera de su país natal y ser quien hoy es, un artista que quiere mostrar su trabajo, que piensa siempre en positivo y siembra los cimientos de esta carrera que tanto le apasiona.