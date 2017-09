“Zama”, de Lucrecia Martel, representará a Argentina en premios Oscar y Goya

La película “Zama”, de la realizadora Lucrecia Martel, fue elegida para representar a Argentina en los próximos premios Oscar de la Academia de Hollywood y los Goya de España, anunció el viernes la entidad de la industria cinematográfica local.

El filme basado en la novela del argentino Antonio Di Benedetto entró así en la preselección para “Mejor Película en Idioma Extranjero en los próximos Oscar y Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya de la Academia de España”, dijo la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de Argentina (AACCA).

Martel, de 50 años y nacida en Salta (norte), es una de las cineastas argentinas de mayor reconocimiento internacional desde su primer largometraje “La Ciénaga” (2001).

La revista The Playlist, dedicada al cine de autor global, ubicó en 2016 a Martel en el puesto número 29 entre los 100 mejores directores en actividad.

“Zama” iba a presentarse en el Festival de Cannes 2017, pero uno de los coproductores, el español Pedro Almodóvar, fue designado presidente del jurado, lo que invalidó la candidatura.

Siete películas argentinas fueron finalistas en la historia de los Oscar a la mejor producción en habla no inglesa y dos de ellas consiguieron la estatuilla. La primera fue “La historia Oficial”, de Luis Puenzo, en 1986, y la segunda “El secreto de sus ojos”, de Juan José Campanella, en 2010.

El nuevo filme cuenta la historia de Diego de Zama, interpretado por el mexicano Daniel Giménez Cacho, un funcionario de la corona española enviado a Asunción del Paraguay a finales del siglo XVIII. Zama espera sin éxito, lejos de su familia, su transferencia a otro destino.

El estreno en Argentina este jueves disparó un aluvión de elogios de la crítica. “Una auténtica obra maestra que ratifica a la directora de ‘La ciénaga’ y ‘La niña santa’ (2004) como una de las grandes autoras del cine contemporáneo”, dijo el portal otroscines.com.

“A mí me parece que Zama tiene muchísimas cosas por las que el público podría identificarse. Primero, que no es una buena persona, y todos sabemos que no somos buenos. No tiene ninguno de esos guiños que hacen en las películas para que el personaje te sea más simpático”, declaró Martel a la prensa local.

“La niña santa” estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes. La tercera película de Martel, “La mujer sin cabeza (2008)”, fue exhibida en Cannes, entre otros festivales.