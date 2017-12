Yuvanna Montalvo dedica mensaje de aniversario a su esposo [+Fotos]

Los actores venezolanos, Yuvanna Montalvo y Juan Carlos García, se han consagrado en la industria de la farándula como una de las parejas más consolidadas y especiales.

Recientemente los famosos celebraron su aniversario número 6 con emotivos mensajes a través de la red social de Instagram.

Yuvanna por su parte reseñó junto a una romántica fotografía que los 6 años junto a su esposo han sido “espectaculares”

Han pasado seis años desde que dije que “Si, aceptó” han sido espectaculares, han sido de aprendizaje, de momentos buenos y sin duda también de días difíciles, han sido llenos de tolerancia pero sobretodo llenos de amor ❤️ de él, todo, se convirtió en mi familia y mi familia lo adora, es un padre ejemplar y un esposo que me recuerda que me ama a diario. Felices 6 años ❤️🎁🍾🥂Te Amo to the moon and back ❤️ #happyanniversary #Felices6