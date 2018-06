Yordano reflexiona sobre su camino con cáncer [+Fotos]

En marco del Día Mundial del Sobreviviente de Cáncer, el cantautor ítalo-venezolano Yordano di Marzo compartió un “repaso” de su trayecto estos últimos cuatro años, cuando fue diagnosticado con cáncer de médula ósea en 2014, y reveló los aprendizajes que le dejó la enfermedad.

“¡Ahora, la llama de tu vida se enciende con más fuerza! Por más difícil que pueda ser el tratamiento, muchos sobrevivientes de cáncer sentimos que la experiencia nos llevó a hacer cambios importantes en nuestras vidas”, analizó Yordano en su cuenta de Instagram.

El intérprete de “Por estas calles” detalló: “Yo siento que aprecio más cada momento, valoro lo más sencillo, amo con intensidad, no vivo pensando en el futuro y solo vivo mi presente”.

Con una serie de fotografías, que reflejan su camino en la batalla contra el cáncer, Yordano aseguró que es un “repaso de este tiempo, donde me he caído, pero siempre me levanto”.