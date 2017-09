Yolanda Pantin: “Voy a seguir el camino que empecé hace 40 años”

“Aveces en los juegos de azar uno puede ganar”. Así lo asegura la poeta venezolana Yolanda Pantin, quien está convencida de ello luego de haber sido reconocida con el Premio Casa de América de Poesía en España, por su obra Lo que hace el tiempo.

Aunque confiesa que no esperaba ser la ganadora, atribuye parte de su éxito a los ciudadanos venezolanos y a la comunidad de escritores y poetas. “Estoy consciente que este reconocimiento no es para mí solamente. Me siento muy agradecida y lo asumo con una responsabilidad muy grande porque sé lo que este premio significa para los venezolanos”.

Según comenta a Versión Final, la obra con la que ganó es un poemario íntimo que activa al mismo tiempo las regiones de la meditación y el pensamiento. “Me siento motivada a plasmar mis pensamientos a través de las letras. Esto lo hace el simple deseo y el impulso de escribir. Es una vocación ciega que no tiene razón de ser”, sostiene tras destacar que su obra inédita fue elegida entre 961 libros de 22 países diferentes.

Argentina, Colombia, México y Cuba, fueron algunos con los que compitió. Sin mayor presunción explica que participó porque “no tenía nada que perder”. El premio, incluye la publicación de la obra por la Editorial Visor Libros.

“El libro ya estaba preparado y lo tiré al azar. Con la edad que tengo, recibo el premio sin presiones, sino como un mandato amoroso”, explica Pantin.

Cuatro décadas forman parte de su haber en el mundo de las letras y poesías. Aunque confiesa que se inició en esta profesión por la necesidad de formar parte de algo, hace una retrospectiva al paso del tiempo y asegura que desde entonces, muchas cosas buenas han pasado.

“Cuando uno es joven, tiene otras motivaciones de mayor urgencia. Esas cosas han cesado con el tiempo porque ahora nada me apremia. Por ahora, solo pienso en seguir escribiendo. Voy a seguir el camino que empecé hace 40 años”.

Su próximo trabajo será un libro de actuaciones. Explica que se trata de un híbrido entre poesía y narrativa muy gráfico, que puede ser leído como un diario.