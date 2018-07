Warner Bros. publica primer póster de ‘Aquaman’ [+Fotos]

Warner Bros. publicó este lunes el primer póster de la película en solitario de Aquaman, protagonizado por Jason Momoa.

El arte muestra a Arthur Curry (Momoa) sentado sonriendo sobre una roca en el océano con su habitual tridente rodeado de tiburones, ballenas, delfines y tortugas. Arriba sale escrito: “Home is calling” (El hogar llama).

Here’s the teaser one-sheet poster for #Aquaman!! In theaters December 21. Watch the first trailer this Saturday. “Home is Calling” pic.twitter.com/dpDNL9xkr4

— James Wan (@creepypuppet) 16 de julio de 2018