Venezolano gana Premio Internacional de Dirección de Orquesta

El venezolano Rodolfo Barráez, de 24 años, fue el ganador del primer Premio Internacional de Dirección de Orquesta OFUNAM, galardón entregado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y la Dirección General de Música de la Universidad en México.

Barráez, quien primero fue cantante, luego tocó la flauta y después el violín, actualmente es director itinerante del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y realiza estudios de postgrado en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín. También fue uno de los 14 directores seleccionados en el Concurso Mahler de 2016.

El venezolano fue elegido por el jurado como el mejor intérprete de este concurso en el que participaron un total de 93 directores menores de 35 años.

“Yo me formé en el sistema venezolano. La primera vez que dirigí yo no sabía que podía dirigir; simplemente me paré y empecé a corregir: ‘¡violines, tal cosa! ¡maderas, ¿podemos hacer esto?!, ¡cornos!, vamos a darle un poco más”, dijo en conferencia de prensa.

¡Y el ganador de la primer edición del #PremioOFUNAM es para Rodolfo Barráez 🇻🇪! ¡Gracias, maestro! pic.twitter.com/CbihOWghqf — OFUNAM (@OFUNAM) September 23, 2018

Como ganador, Barráez recibió un premio de seis mil dólares, así como la invitación para dirigir un concierto durante las temporadas 2019-2021 con algunas de las casi 20 orquestas de México y el extranjero que apoyan el premio.

En la etapa eliminatoria, realizada del lunes 17 al miércoles 19 de septiembre, 11 directores ensayaron con la OFUNAM durante 30 minutos en la Sala Nezahualcóyotl. El miércoles, el jurado eligió a cuatro semifinalistas y, el viernes, seleccionó a los tres finalistas.

El jurado destacó que algunos de los criterios para elegir al ganador fueron: que el director sea un gran músico, demostrar su calidad humana, tener las habilidades necesarias para comunicarse con la orquesta con señas y movimientos gestuales y reflejar energía en el escenario.