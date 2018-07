Vanessa Senior sobre su cirugía bariátrica: “Fue la mejor decisión”

A menos de una semana de una operación bariátrica, Vanessa Senior se montaba el domingo en unos tacones para presentar su show Hasta donde no llegue la razón en el Teatro Baralt de Maracaibo, con el mismo entusiasmo, energía, tenacidad y franqueza que la caracteriza.

La recién integrante de un nuevo club, como lo catalogó, se sometió a una cirugía bariátrica el pasado lunes 25 de junio con el doctor Guillermo Borjas en el Centro Clínico La Sagrada Familia para tomar control de su salud y, sobre todo, de su peso.

“Ya me estaba descontrolando en peso (…) Me aterraba el hecho de pararme en una balanza y ver que marcara 100 kilos. Gracias a Dios, no los llegó a marcar”, detalló Senior a Versión Final.

A pesar de su miedo por las cirugías, en específico a la anestesia, la influencer venezolana aseveró que cayó “en las mejores manos” para hacerse la intervención, tanto con Borjas como con el equipo de La Sagrada Familia.

“Caí con el mejor anestesiólogo de La Sagrada, al que le estoy muy agradecida y también a todo el equipo de Guillermo. Se portaron tan bonito conmigo, que siento que vale la pena darse cuenta que en la parte medica existe un grupo de personas que está dispuesta en atender a todos por igual y que no dejan morir a sus pacientes”, expuso.

La también cantante explicó que todo el proceso de recuperación lo está transitando mediante bromas “porque a este país le hace mucha falta reír”, al igual, que a todos los seres humanos.

“He tenido bastante paciencia porque yo soy muy glotona, ahora me invento comidas frente a mi gente; ‘Ay chico, me provocaría un churrasco, jojoto’, ellos se mueren de la risa porque saben que no me lo puedo comer”, contó.

Embajadora

La cirugía bariátrica significó un antes y un después para la criolla; la impulsó a capitonear un nuevo proyecto para apoyar a personas con problemas de obesidad en la nación junto a la fundación Dile sí a la vida.

“Darme cuenta que existe tanta gente vacía, llamando gordo o insultando a otros por su condición física y entendiendo, ya yo de este lado de la bariátrica, que la gordura es una enfermedad, ahora yo me pongo en la parte médica y digo vamos a ayudar”, señaló.

Senior especificó que será la abanderada para “dar a conocer casos en el país” de ciudadanos con sobrepeso “que la gente no se imagina que existen”, siendo su pionero el zuliano José Gregorio Chacón, de 36 años de edad, con 356 kilogramos, historia que ha registrado en su cuenta de Instagram.

“Lo queremos trasladar a La Sagrada Familia para hacerle una operación y me metí en la cabeza que a ese muchacho lo tenemos que operar antes del próximo trimestre”, decretó.

La influencer relató que encontrar “gente tan humana” en el equipo de Borjas y en de la clínica de Carlos Alaimo descubrió que “ese trato humano lo podrían tener todos los venezolanos” por lo que la llevó a dar el primer paso para concientizar “qué es la gordura y los estragos que esto causa”.

Una nueva Senior

Tras la intervención quirúrgica, Senior razonó que debe adaptarse a un nuevo estilo de vida en el que ya no cuenta con un “pedazo de estómago”, al que llamó “crisis”.

“Ahora viene la Vanessa que debe aprender a adaptarse a comer. No es que deje las comidas que siempre me han gustado, es buscar las porciones exactas”, analizó.

Asimismo, confesó que Borjas “sacó la crisis” de su cuerpo que se llevó consigo “el estrés, las preocupaciones, las rabias y todas esas cosas que uno agarra y que las almacena en el estómago”.

La venezolana tiene como meta, de cuatro a cinco meses, llegar a los 70 kilogramos mediante un trabajo en conjunto entre la dieta y el ejercicio. En tanto, Senior reconoció que “fue la mejor decisión” entrar al mundo de los bariátricos.