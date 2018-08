“The Handmaid’s Tale”, una ficción cerca de lo real

En 1985 la canadiense Margaret Atwood publica “The Handmaid’s Tale”, una novela distopía que narra un posible futuro de un pueblo en el que las mujeres son tratadas como propiedad del Estado y no tienen ningún tipo de libertad, no pueden estudiar, leer o trabajar, solo están al servicio de los hombres.

Adaptación de HBO

Esta obra llega a la televisión por parte de la plataforma de pago HBO y revoluciona el mundo de la pequeña pantalla, no solo por su mensaje, sino también por el momento en el que llega. Una etapa en la que se descubren gran cantidad de casos de acosos y abusos sexuales hacia mujeres que hacen que todas se alcen juntas para luchar contra ello.

La serie, según las críticas, no muestra algo remoto y que no pueda pasar, es algo que está cerca y que sería posible que se diera. Para reflejarlo, algunos medios utilizan ejemplos como el diario español “El País” que menciona la ley de salud de Estados Unidos, que puede dejar a 22 millones de personas sin atención médica; la libertad de prensa, que ya no está considerada tan libre; o el caso de Turquía, que anunció que dejaría de transmitir en los colegios la teoría de la evolución el próximo curso escolar.

Todos estos casos suponen un acercamiento entre la realidad y la ficticia república de Gilead, lugar donde transcurre la trama de “The Handmaid’s Tale” .

En este territorio la población está dividida por grupos entre los que se distinguen los comandantes, las esposas y las criadas. Debido a la alta contaminación y a otros problemas del mundo que sostiene el guión, en ese futuro, creado por la autora canadiense, la tasa de natalidad es prácticamente nula porque las mujeres no son fértiles.

Criadas y esposas

Ahí, entran en juego las criadas, con una túnica roja y una cofia blanca se las distingue de las esposas que llevan un traje verde. Las primeras son las únicas mujeres fértiles que quedan y las tienen controladas para seguir con la procreación por eso, entre sus tareas principales está la de ser violadas por los comandantes, una vez al mes, con el objetivo de fecundarlas y que pueda subir la tasa de natalidad. Todo ello mientras las otras mujeres contemplan en directo como sucede.

La plataforma de pago ha distribuido ya dos temporadas. En la primera obtuvo ocho premios Emmy sobre las once nominaciones que tenía, incluidos el de la californiana Elisabeth Moss como actriz protagonista quien, además, recogió el Globo de Oro en la misma categoría.

La segunda temporada acaba de finalizar y ya se conoce que las dos mujeres claves de la historia: Elisabeth Moss (Offred) y Yvonne Strahovski (Serena) han sido nominadas a los Premios Emmy. La primera como actriz protagonista en una serie de drama y la segunda como actriz de reparto.

Según informa la revista Fotogramas, una semana después de haber estrenado esta última parte de la ficción, se ha firmado por una tercera entrega de la serie que está triunfando en todo el mundo.