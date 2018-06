Thalía lanza “No me acuerdo” junto a Natti Natasha [+Video]

La cantante mexicana Thalía estrenó este viernes su nuevo sencillo, acompañado del video oficial, No me acuerdo junto a la dominicana Natti Natasha en las distintas plataformas musicales.

No me acuerdo es un relato en primera persona de una mujer que desafía a su pareja sobre lo sucedido en una noche de copas con las amigas “y te da un ‘blackout’ (apagón) y no te acuerdas de nada”, detalló la mexicana en una entrevista a EFE.

Desde su estreno en Youtube, el audiovisual, que fue grabado en Nueva York (EE. UU.), cuenta con más de 860 mil reproducciones, 59 mil me gusta y alrededor de 7.700 comentarios.

El nuevo sencillo es la primera canción de reguetón de Thalía y forma parte de su décimo cuarto álbum de estudio.