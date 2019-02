Stefania Fernández se defiende ante acusaciones de recibir dinero ilegal

View this post on Instagram

Presidente @jguaido desde ya me ofrezco como voluntaria para ayudar a nuestros hermanos venezolanos en este camino de #AyudaHumanitaria #Cúcuta #venezuela. Acá una Venezolana dispuesta a construir país. Dispuesta a darle mi fuerza, corazón y palabras de aliento a cada hermano. Me pongo a la orden. Solo dígame dónde y cuándo y allí estaré. 🙏🇻🇪 @cadenafoundation