Spandau Ballet publica edición remasterizada de “Through the Barricades”

El grupo británico Spandau Ballet publica este mes la edición remasterizada y ampliada de “Through the Barricades”, treinta años después de que este álbum de estudio de la banda de los pasados años ochenta vendiese millones de copias.

Esta edición, que saldrá a la venta este 22 de septiembre, incluye un documental especialmente realizado para acompañar el lanzamiento, que los integrantes de la banda, con excepción del cantante Tony Hadley, presentaron anoche en Londres.

“Through the Barricades” remasterizado incluye vídeos promocionales del álbum, además de una cantidad de imágenes poco conocidas, inéditas y recientemente grabadas.

El excantante de la banda, Tony Hadley, dejó el grupo el pasado julio, pero los otros integrantes -Garry Kemp, Steve Norman, John Keeble y Martin Kemp- buscan ahora a alguien que le sustituya.

Además, el documental cuenta la historia del álbum desde que sale a la luz en 1986, los ensayos en Irlanda, la amistad de los integrantes con Def Leppard, hasta que el grupo graba en Francia y Alemania antes de embarcarse durante un año en una gira promocional.

Esta versión remasterizada incluye películas caseras inéditas, nuevas entrevistas con la banda e imágenes en directo, entre ellas, la interpretación especial e inédita de la canción “All The Young Dudes“, de David Bowie y The Mott The Hoople ante 100.000 fans en la Casa de Campo de Madrid.

Según la banda, el objetivo de este nuevo trabajo remasterizado es conseguir la mejor calidad posible de sonido, lo que les llevó a buscar las cintas originales de 1986.