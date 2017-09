Sofía Vergara lanza un servicio de suscripción de ropa interior solidario

La actriz colombiana Sofía Vergara lanzó este miércoles un servicio de suscripción de ropa interior femenina que envía hasta tres calzones cada tres meses y lo hace además con un fin benéfico, al destinar parte de los beneficios para apoyar a emprendedoras a salir de la pobreza.

Vergara, la actriz mejor pagada de la televisión de EE.UU., con 41,5 millones de dólares de ingresos, según indicó este martes la revista Forbes, se unió a Seven Bar Foundation para crear EBY, sigla del eslogan “Empowered By You” (empoderada por ti).

Con cada suscripción, el 10 % de las ventas netas se destinarán a un proyecto de microcréditos para empoderar a las mujeres para que salgan de situación de la pobreza a través de los negocios.

EBY is an amazing, comfortable seamless underwear with patented technology that keeps the underwear in place and prevents sliding. Sizes XS to 4X, every pair is the same price. And 10% of net sales go to microfinance loans to empower women around the world in to business. www.join-eby.com @joineby Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 27 de Sep de 2017 a la(s) 9:13 PDT

Por medio de esta fundación, EBY ofrecerá microcréditos que pueden ir desde 80 a 2.600 dólares a mujeres desfavorecidas de todo el mundo para ayudar a iniciar o hacer crecer su negocio.

Su colección de ropa interior, señala EBY en su página web, se fabrica de manera sostenible Sri Lanka y está compuesta por cinco diferentes estilos de calzones.

El servicio ofrece la posibilidad de recibir un calzón al mes, dos cada dos meses o tres cada trimestre, aunque a partir de noviembre próximo esperan poder ofrecer la posibilidad de ampliar la cantidad de ropa interior que la mujer desee en cada pedido.

Seven Bar Foundation, cuya responsable, Renata Black, se alió con la actriz para crear EBY, es una organización no gubernamental que trabaja para aumentar la conciencia sobre los beneficios de los microcréditos y aumentar los fondos para estos programas centrados en mujeres en el global.