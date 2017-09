Sheryl Rubio: “Lo que viví el día de ayer, no tiene palabras” [+Foto]

La actriz venezolana de 24 años de edad, Sheryl Rubio, conmovió a todos sus seguidores con un extenso mensaje por el terremoto de 7.1 de magnitud que azotó a México.

El día de ayer en horas de la tarde un terremoto sorprendió a todos los habitantes del país mexicano y ante sus ojos pudieron ver como la ciudad caía a sus pies.

En el texto que publicó en Instagram, la actriz reseña el caos que vivió durante los minutos de pánico que muchos al igual que ella tuvieron.

Reveló también que su novio Lasso y sus mascotas están bien y el edificio donde vive está en buen estado.

Querido México… 🇲🇽 me dueles. Ver todo esto, me ha roto el corazón. Lo que viví el día de ayer, no tiene palabras. Nunca había visto tanto caos en la calle. Ayer estaba grabando y todo esto sucedió en plena grabación, tuve que correr a buscar a mi mamá y me llevo 45 minutos corriendo (porque caminando hubiese sido como dos horas) era imposible llegar y atravesar las calles por todos los escapes de gas. Olores extraños, vidrios rotos, edificios abajo, helicópteros, hospitales evacuados con todos los enfermos con tapa bocas. No sé, no sé cómo explicarles todo lo que vi y lo que me costó lograr llegar a donde estaba mi mamá. Me sentía como en mi peor pesadilla, donde era imposible llegar a ella. Y en total incomunicación con el miedo de que su edificio hubiese estado afectado. Gracias a Dios, mi mamá y Jack estaban bien. Luego me fui a mi casa, donde iba con el mismo temor y lo más rápido que podía para poder llegar. Entre tanto caos y calles cerradas mi camino se hizo muchísimo más largo que lo habitual. Una vez más gracias a Dios, Andrés y Greta están bien y mi edificio está perfecto y todas las personas que conozco también están bien. Ahora, hay tantos afectados que es una bendición haber corrido con esta suerte. Mientras, está en mi deber ayudar en todo lo que pueda porque lo viví de cerca. Vi todo con mis propios ojos, edificios caídos y toda la gente intentando ayudar como podía. En mis redes sociales estoy compartiendo información importante, (instastorie y Twitter: sherylrubior28) el día de ayer ayudé en todo lo que pude en mi camino a mis dos hogares para ver a mis seres queridos. No pudimos dormir nada en la noche, creo que todos dormimos listos para cualquier eventualidad. Quiero contarles muchísimo más pero creo que ya habrá momento. Gracias a todos los que estuvieron pendientes, gracias por estar ahí para nosotros. Hoy nos despertamos con la terrible noticia de qué ya van 220 muertos les enviamos nuestro sentido pésame a todas los familiares. A las familias que perdieron todo, no están solos. Todos estamos aportando un grano de arena. Nos sentimos en deuda con este país que nos abrió las puertas y que hoy nos necesita 🙏🏻🙌🏻