‘Sex and the city’: Kim Cattrall arremete contra Sarah Jessica Parker

Luego que la actriz Sarah Jessica Parker informara con pesar que la tercera entrega de la película “Sex and the City” no saldría a la luz y se corrieran los rumores que la responsable de la cancelación era Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones salió a desmentir el hecho y ahora dio unas fuertes declaraciones hacia Parker.

Según el tabloide británico Daily Mail, Cattrall, de 61 años, exigió que Warner Bors produjera otras películas realizadas por ella, o no aceptaría el proyecto de “Sex and the City“. La productora se negó a aceptar las condiciones de la intérprete y terminó cancelando la cinta.

Cattrall respondió a la acusación del tabloide en su cuenta de Twitter, asegurando que nunca aceptó una tercera parte de la película, y más tarde decidió dar su versión de la historia en una entrevista con Piers Morgan en el programa británico “Life stories”.

Durante la conversación, la actriz negó ser una diva, tal y como se le ha calificado por su negativa a volver a dar vida a Samantha Jones, reseña El País de España.

“Aquí es cuando debo responsabilizar a gente de ‘Sex and the City‘, especialmente a Sarah Jessica Parker, creo que ella ha podido ser más gentil”, expresó la actriz. “No sé cuál es su problema, nunca lo he sabido”, añadió.

Cattrall explicó que “Sex and the City” es un capítulo que quiere terminar para seguir adelante con otros proyectos. “La respuesta siempre ha sido no, un respetuoso y firme no. Nunca he pedido más dinero, no he pedido otros proyectos”, especificó.