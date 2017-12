Se casó la actriz Marlene Favela [+Foto]

La reconocida actriz mexicana, Marlene Favela se casó este sábado 16 de diciembre con el empresario George Seely, en una hacienda de San Juan del Río, México.

La protagonista de la famosa telenovela “Gata Salvaje”, compartió a través de instagram una fotografía junto a su esposo en el día de su boda.

Recordemos que Marlene Favela, se comprometió con Seely hace 5 meses y fue a través de su cuenta en instagram, que la actriz publicó una fotografía de su anillo de compromiso, acompañado de un emotivo mensaje.

“Hoy es el día más importante de mi vida, Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara! Y sí, El amor obra por caminos misteriosos… Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no sólo a un hombre que me ama y respeta, sino al Principe Azul de mi Cuento de Hadas”. “Te encontré en el lugar menos esperado sin buscarte! Cuando tú llegaste a mi vida”, escribió la actriz.