Ryan Murphy y Netflix preparan precuela de “One Flew Over The Cuckoo’s Nest”

El productor y guionista Ryan Murphy y la plataforma digital Netflix preparan una serie sobre el personaje de la enfermera Ratched que tendrá lugar antes de la trama de la cinta One Flew Over The Cuckoo’s Nest (1975), informó el medio especializado Deadline.

Sarah Paulson, una inseparable colaboradora de Murphy, se pondrá en la piel de esta enfermera en un show que, por ahora, contará con dos temporadas y 18 episodios.

El actor Michael Douglas, que ya produjo el filme One Flew Over The Cuckoo’s Nest, figurará como productor ejecutivo de la serie.

El show explorará los orígenes de la malvada enfermera Ratched, que en el largometraje original fue interpretada por Louise Fletcher.

Dirigida por Milos Forman y con Jack Nicholson y Danny DeVito en su elenco, One Flew Over The Cuckoo’s Nest ganó cinco Óscar: mejor película, mejor actor (Nicholson), mejor actriz (Fletcher), mejor director (Forman) y mejor guión adaptado.