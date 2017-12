Rowling “verdaderamente contenta” de tener a Depp en “Animales Fantásticos”

La británica J.K.Rowling, autora de la popular saga del mago Harry Potter, afirmó que está “verdaderamente contenta” de contar con el actor norteamericano Johnny Depp en el reparto de “Animales Fantásticos”, pese a las acusaciones de violencia doméstica por parte de su exmujer.

La popular escritora admitió, en declaraciones recogidas hoy por los medios locales, que “naturalmente se replanteó” la elección de Depp cuando trascendieron a los medios de comunicación las acusaciones de maltrato a su exesposa, la también actriz Amber Heard.

No obstante, Rowling señaló que ahora se siente “cómoda” con la inclusión del actor en el papel de Gellert Grindelwald de cara a la segunda cinta -“Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (“Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2”)-, que se estrenará en 2018, y que también dirigirá David Yates.

Los dos filmes forman parte de una serie de cinco películas que transcurren en el mismo universo que el de la exitosa serie del hechicero juvenil Potter, si bien las tramas se sitúan décadas antes.

Rowling, responsable del guión de ambas entregas, basadas en un libro escrito por la propia autora, reconoció que cuando Johnny Depp fue escogido como Grindelwald, le pareció que estaría “maravilloso en ese papel”.

“Sin embargo, durante la grabación de su ‘cameo’ para la primera película, aparecieron en la prensa historias que me preocuparon profundamente, tanto a mí como a todas las personas involucradas en la franquicia”, relató.

Según Rowling, a los fans de Harry Potter les surgieron “preguntas y preocupaciones legítimas sobre nuestra opción de continuar con Johnny Depp en ese papel”.

También agregó que “comprende por qué algunos se han sentido confusos y enfadados” al haber decidido seguir contando con ese intérprete pese a las acusaciones de Heard, un caso que se zanjó con un acuerdo extrajudicial de divorcio por el que Depp pagó 7 millones de dólares a su exesposa, quien a su vez retiró la petición de orden de alejamiento.

“La enorme comunidad que ha crecido alrededor de Harry Potter es una de las grandes alegrías de mi vida. Para mí, personalmente, la incapacidad de hablar abiertamente a los fans sobre este asunto ha sido difícil, frustrante y a veces dolorosa”, explicó.

En este sentido, Rowling dice que “los acuerdos vigentes para proteger la privacidad de dos personas, ambas de las cuales han expresado un deseo de seguir con sus vidas, debe respetarse”.

“En base a nuestro entendimiento de las circunstancias, los directores y yo no solo nos sentimos cómodos continuando con el reparto original, sino que estamos realmente contentos de que Johnny (Depp) desempeñé un papel importante en las películas”, señaló.