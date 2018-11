Rocky Vera celebra 20 años de carrera artística

La música ha sido fundamental en la carrera del zuliano Rocky Vera quien con su extraordinario talento se ha destacado dentro y fuera de Venezuela, siendo una de las voces lideres por más de 17 años en una de las agrupaciones más consolidadas del país como lo es Tecupae.

Su participación en esta banda musical ha sido muy significativa y de gran importancia para el logro de los objetivos musicales de la misma y de su carrera como cantante. Hasta el punto de seguir cosechando éxitos dentro y fuera del país.

“Después de tantos años de trabajo al lado de grandes artistas en mi ciudad, vivir experiencias con artistas de otros países como Cabas, Fanny Lú, Peter Manjarrez, SanLuis, entre otros; me siento muy afortunado. He aprendido con cada etapa y eso me ha permitido reforzar mi carrera y definir mi pasión que siempre ha sido la música”, señaló Rocky.

Este 2018 ha sido vital en la carrera de este talentoso zuliano, pues celebra 20 años en el mundo artístico. “Cuando miro atrás no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. He disfrutado cada decisión y cada proyecto que en la agrupación me han presentado”, añadió.

Durante este recorrido Rocky ha ganado múltiples aplausos y premios, además contó con 3 nominaciones a los Grammys Latino, 2 nominaciones en el año 2010 con el álbum “Tiempo” en las categorías a: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Canción Tropical por la canción “Sueño Contigo” ; y 1 nominación en el año 2013 en la categoría a: Mejor Albúm de Fusión Tropical con el álbum “Suerte” el cual lleva por nombre el titulo de una de las canciones que el mismo compuso para ese álbum.

Adicional a esto, ha sido reconocido con la banda con premios como el Mara de Oro, la Orden San Sebastián, Las Orquídeas otorgadas en la Plaza de Toros de Maracaibo, entre otros reconocimientos dentro y fuera del país. Todos estos logros le han permitido consolidar su imagen dentro de la agrupación que siempre se ha reinventado y en la que él se ha mantenido fielmente.