Rock in Río se presenta como parque de diversiones para subir astral de Río

La nueva edición del Rock in Río, que comienza el viernes, será un gigantesco parque de diversiones que recibirá en siete jornadas a varios de los principales astros musicales del mundo y que servirá para elevar el astral de Río de Janeiro, según la presentación hecha hoy por sus organizadores.

Además de los conciertos en el principal de los seis escenarios de 28 bandas o cantantes de fama mundial, la Ciudad del Rock que fue montada este año en el Parque Olímpico de Río de Janeiro contará con gimnasios enteros dedicados a los juegos electrónicos, diversiones como una Rueda de Chicago o una gigantesca tirolina, plazoletas gastronómicas y otras atracciones.

“Grandes nombres de la música mundial estarán ofreciendo shows exclusivos en la Ciudad del Rock, con un día muy especial porque tendremos el placer de presentar por primera vez en Brasil a The Who, y en una mezcla absolutamente bombástica, ya que será en la misma noche de Guns N’ Roses”, dijo la vicepresidenta de Rock in Río, Roberta Medina, en la rueda de prensa de presentación.

Las atracciones que cerrarán cada una de las siete noches de festival este año en el Palco Mundo, un escenario de 86 metros de ancho y 25 de altura, son Lady Gaga (15 de septiembre), Maroon 5 (16 de septiembre), Justin Timberlake (17 de septiembre), Aerosmith (21 de septiembre), Bon Jovi (22 de septiembre), The Who y Guns N’ Roses (23 de septiembre) y Red Hot Chili Peppers (24 de septiembre).

Las otras atracciones para los 700.000 espectadores que agotaron las entradas hace cinco meses se distribuirán en los demás escenarios, como el Sunset, destinado a experimentaciones musicales y asociaciones inéditas, el de Música Electrónica, y el Rock District, una ciudadela rockera en la que se presentarán hasta grupos de percusionistas africanos.

La posibilidad de ofrecer el espectáculo en 300.000 metros cuadrados del parque en el que Río organizó los Juegos Olímpicos de 2016 permitió a los organizadores montar otras numerosas atracciones para el público en algunos de los estadios que el año pasado vieron los mejores atletas del mundo.

“Es la mayor Ciudad del Rock que hemos construido en 32 años de historia. Montamos 80.000 metros cuadrados de pasto sintético para los espectadores”, dijo Roberta Medina.

En una de las arenas olímpicas fue montado el Digital Stage, en el que se presentarán famosos youtubers, vloggers, bailarines y comediantes, y otras dos albergarán el Game XP, en que los espectadores podrán divertirse con juegos electrónicos frente a una pantalla gigante o disputar competiciones electrónicas.

“Pero sin ninguna duda el Palco Mundo va a traer momentos inolvidables y grandes novedades. En todas las noches las presentaciones comienzan con un gran espectáculo de fuegos pirotécnicos y terminan con otro”, afirmó Roberta Medina.

Y en los intervalos, agregó, podrá ser visto por primera vez en América Latina el mayor espectáculo con drones en el mundo: “son cien drones haciendo un ballet en el cielo de la Ciudad del Rock, y también tendremos un espectáculo de luces y sonidos que con seguridad va a poner al público a bailar, a vibrar a emocionarse”.

Para Roberto Medina, presidente y fundador del Rock in Río, el festival de este año servirá para elevar el astral de una ciudad que enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia, un repunte de la violencia y numerosos escándalos de corrupción.

“No da para vivir feliz si la ciudad no está feliz. Y es muy duro ver triste a una ciudad que es capaz de producir unos Juegos Olímpicos como los que hicimos aquí, que le cambió el astral a Brasil; que es capaz de hacer un Rock in Río y un Carnaval, que es el mayor evento del mundo”, afirmó.

“No es posible que estemos así. Nosotros podemos y vamos a dar la vuelta por encima. Tenemos que parar de lamentarnos por las esquinas y de decir que queremos irnos de Río de Janeiro. Tenemos que quedarnos en Río de Janeiro. Este es nuestro hogar. Por más difícil que sea, vamos a revisar toda esa historia”, agregó.

El mismo mensaje fue reforzado por Marcelo Crivella, el alcalde de Río de Janeiro: “El Rock in Río nos invita a mirar esta tierra tan linda que Dios nos dio y ver en ella nuestro destino, que no es ser, en absoluto, la ciudad de la crisis y de los políticos corruptos. Somos y siempre seremos Río de Janeiro del Rock in Río, de los encantos mil y la ciudad más bonita de Brasil”.

La de 2017 será la décimo séptima edición del festival y la séptima en Río de Janeiro, en donde el evento nació en 1985, antes de comenzar a turnarse con ciudades como Madrid (tres ediciones), Lisboa (seis) y Las Vegas (una).