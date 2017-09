Ringo Starr: “Seguiré mientras pueda sostener las baquetas”

“Seguiré mientras pueda sostener las baquetas”, explicó a la AFP Ringo Starr, un músico al que le queda poco por demostrar pero que acaba de publicar su decimonoveno álbum, con guiños nostálgicos.

A los 77 años, el que fue batería de los Beatles contó con Paul McCartney, el otro superviviente de la banda más famosa de la historia, en su nuevo disco “Give More Love”.

A falta de los fallecidos John Lennon y George Harrison, las colaboraciones entre Starr y McCartney siempre generan mucha expectación, y esta vez no fue diferente.

Cuando Starr publicó una foto de ambos en el estudio, en febrero, la noticia corrió como la pólvora.

“Cuando estamos juntos está muy bien, porque pasamos tiempos muy intensos juntos, tiempos entrañables juntos”, explicó a la AFP en un hotel de Londres. “Para mí, es un ser humano increíble, además de un increíble bajista”, añadió.

El disco contiene un recuerdo de los “Fab Four”, “los cuatro fabulosos”, en el tema “Don’t Pass Me By”, cuando Starr canta “I’d like to be under the sea” (“me gustaría estar bajo el mar”), mientras la canción se apaga lentamente.

“Es un homenaje a una de mis canciones, llamada ‘Octopus’s Garden'”, explicó, sobre el tema de 1969 que integró el disco “Abbey Road”.

“Pensé que era interesante usar esas canciones de antes con una banda joven”, añadió.

En el pasado, Starr trató de rebajar la importancia de los Beatles, un grupo que sólo existió ocho años pero cuyo legado eclipsó las carreras posteriores de sus integrantes.

Nacido en 1940, Starr tenía sólo 29 años cuando el grupo se disolvió, y desde entonces ha trabajado en solitario.

Hoy en día, parece reconciliado con toda la gente que siempre quiere saber más sobre el cuarteto de Liverpool.

– Germófobo y batería hasta la muerte –

Vestido con vaqueros negros, chaqueta acolchada y gafas de sol oscuras, Starr parece joven al llegar a la entrevista chocando codos -tiene fobia a dar la mano por los gérmenes-, y haciendo el signo de paz y amor con los dedos, formando una “V”.

Los recuerdos en “Give More Love” van más allá de sus años en los Beatles.

“Electricity” habla del Liverpool de su juventud, y de Johnny Guitar, su compañero de banda en “Rory and the Hurricanes”.

“Tocaba tan bien. Tengo grandes recuerdos de cómo tocaba, y de eso hace tiempo”, recuerda Starr -de verdadero nombre Richard Starkey-, que pasa la mayor parte de su tiempo en Beverly Hills, en la soleada California, Estados Unidos.

Starr, que cumplió 77 años en julio, podría plantearse la jubilación pero, en vez de eso, protagonizará ocho conciertos en octubre en un casino de Las Vegas antes de emprender una corta gira por Estados Unidos.

“No pienso en retirarme, para mí no tiene sentido”, explica. “Seguiré mientras pueda sostener las baquetas”, dice orgulloso.