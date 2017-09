Riczabeth Sobalvarro presenta a su bebé

Luego de su paso por Protagonistas de novela y los más recientes dramáticos de Telemundo, la venezolana Riczabeth Sobalvarro disfruta de una nueva etapa como madre, a sus 38 años.

Ricardo Alejandro es su primer hijo. El pequeño, fruto del amor de Sobalvarro con Juan Carlos Cerro, nació el viernes 25 de agosto, en Nueva York.

“Escogí el nombre Ricardo porque significa rey poderoso , además, así se llamaba mi papá, y Alejandro quiere decir protector, defensor . Quería un parto natural y a pesar de lo grande del bebé, lo pude lograr. Pensé que me perdería de esa dicha de ser mamá, así que agradecida estoy con Dios por este regalo”, con esa la artista.

La actriz presenta al niño con toda la emoción de una madre primeriza, confesando que cuando se lo pusieron en el pecho, luego del parto, casi se desmayaba.

“Le empecé a dar besos, se me salieron las lágrimas, mientras lo veía fijamente a sus ojos grandototes. Estaba súper feliz, me sentía muy fuerte, hablándole hermoso al bebé, diciéndole que quería que fuera un niño muy feliz. Le dije que lo estaba esperando desde hacía demasiado tiempo que este sueño tan hermoso se me hiciera realidad para terminar de sentirme plenamente feliz”, explica.