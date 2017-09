Ricky Martin, preocupado por su hermano en Puerto Rico

Con cara de preocupación y pocas horas de sueño, Ricky Martin utilizó sus redes sociales para alzar nuevamente su voz en apoyo a su tierra natal, Puerto Rico, devastada tras el paso del huracán María.

A través de su cuenta en Instagram, el artista compartió un video en el que aseguró sentirse muy preocupado ya que no ha tenido noticia de uno de sus hermanos.

“Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre”, expresó con un gesto de frustración.

Solidario con sus compatriotas es consciente de que al igual que él son muchos lo que están pasando por este desesperado momento. “Estoy seguro qué hay muchas mujeres y hombres que viven fuera o dentro de la Isla que no han podido hablar con sus familiares por los problemas de comunicación”, añadió.

A pesar de la frustración, el intérprete de Livin La Vida Loca siguió haciendo el llamado a sus fanáticos de colaborar y donar a su campaña y fondo de ayuda, creado recientemente para reconstruir su amada isla.

Para colaborar sólo se debe visitar la página youcaring.com/rickymartin. “Un dólar que den es un dólar que se le va a dar a las víctimas”, concluye un esperanzado Ricky.