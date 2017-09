Ricky Martin crea fondo de ayuda para Puerto Rico [+Video]

El cantante puertorriqueño Ricky Martín expresó su “frustración” y “dolor” por la destrucción que causó el paso del huracán María por Puerto Rico y para canalizar su “angustia” creó una cuenta de recaudación de fondos.

“Con mucha frustración y con mucho dolor por todo lo que estoy viendo a través de las redes sociales de lo que está pasando en Puerto Rico”, declaró el cantante en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El puertorriqueño aseguró que “si es por mi me monto en un avión ahorita mismo y empiezo a trabajar fuertemente”, sin embargo “no es no es lo que me aconsejan” por lo que decidió “crear un fondo de ayuda para catástrofes”.

Ricky Martín indicó que con el aporte de, aunque sea, un dólar en el sitio en internet youcaring.com “vas a ayudar mucho a la gente que lo necesita” y prometió que el dinero llegará “a donde tiene que llegar”.

“Es mi tierra Puerto Rico, cuento contigo”, finalizó.