Revelan las primeras imágenes de Emma Corrin como Lady Di en “The Crown”

La tercera temporada de «The Crown» se estrena el próximo 17 de noviembre. Con un elenco renovado, la exitosa serie de Sony Pictures y Left Bank se enfocará en los hechos entre 1964 y 1976. Es por ello que para ver a Lady Di habrá que esperar hasta la cuarta entrega.

La actriz británica Emma Corrin interpretará a Diana de Gales en la serie creada y escrita por Peter Morgan. Junto a ella, estará Josh O’Connor en el papel del príncipe Carlos. Este último sí aparece en la tercera temporada, en su primera etapa adolescente y adulta.

Esta semana, Corrin y O’Connor filmaron en España algunas escenas. La delicadeza e inocencia de la actriz, así como su aspecto físico, recuerdan a la verdadera Diana de Gales. Incluso lleva una réplica del anillo de compromiso de la esposa de Carlos de Inglaterra, que ahora lleva Kate Middleton.

Una de esas escenas, escribe El País de España, alude al 7 de abril de 1983. Lady Di y Carlos realizaban una gira en Australia. Ese día visitaron el estadio de hockey de Perth. Ella, con 21 años de edad, utilizó un vestido de seda fucsia, de Donald Campbell, y un sombrero con un lazo, diseñado por John Boyd.

Por su parte, el príncipe Carlos, de 34 años de edad, vistió con un traje gris y corbata de rayas. Para el momento, la pareja tenía tres años de casada y un hijo, Guillermo, de 10 meses de nacido.

Fue en abril cuando se conoció que Emma Corrin interpretaría a Lady Di en la serie.

Más que emocionada y honrada de unirme a The Crown en su cuarta temporada. He estado enganchada a la serie desde el primer episodio y pensar que ahora me uno a esta familia de actores increíblemente talentosos es simplemente surrealista”, dijo Corrin en un comunicado de Netflix.