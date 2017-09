Radicales cuestionan la valía de Guaco

Cincuenta años, medio siglo, cinco décadas, cuarenta álbumes, un Grammy Latino, una trayectoria impecable y un cariño gigantesco ganado a pulso. Guaco no es una agrupación cualquiera. A fuerza de trabajo se ganó el título de la Súper Banda de Venezuela. Su ritmo es emblema de venezolanidad, y ahora su valor se ve empañado por lo que algunos consideran una traición: cantar en una feria del Gobierno rojo.

Una avalancha de mordaces y depredadoras críticas están cayendo sobre la agrupación zuliana desde hace unos días, cuando la periodista Ibéyise Pacheco publicó a través de su cuenta en Twitter varios mensajes en los que informó que el grupo se había presentado en un evento en El Furrial, estado Monagas, patrocinado por el constituyentista Diosdado Cabello. Se trataba de una feria por el 147 aniversario de esa ciudad, en la que también participaron otras agrupaciones.

“Guaco continúa presentándose en eventos del régimen. Si antes era censurable ahorita es imperdonable. Coloca su música en un cenicero”, fueron las palabras que detonaron la bomba. De inmediato, decenas de usuarios de esta red social comenzaron a hacer arder el nombre de la agrupación, y pese a que muchos alzaron su voz para defenderla, otros gritaron a todo gañote su recién nacido odio hacia la agrupación, intérprete de temas como Lo eres todo, Quiero decirte y No la juzgue.

Poca consideración

Dos días después, la banda emitió un comunicado en el que explicó a sus seguidores su punto de vista y se defendió de las acusaciones de la periodista, autora del libro Sangre en el diván. En el documento, el grupo liderado por Gustavo Aguado admitió que estuvo presente en el evento.

“Esta presentación generó una inesperada cantidad de comentarios despectivos en las redes sociales de parte de muchos de nuestros seguidores, que a nuestro parecer no merecemos porque son injustificados y desproporcionados. Siempre procuramos aceptar con mucho respeto las críticas, pero en este caso sentimos que los mensajes llevan demasiada ira y poca consideración hacia nuestra labor como músicos y ciudadanos”, expresó parte del comunicado.

Las explicaciones tienen para muchos un sabor a “excusa” y a “mentira”. Detractores radicales del gobierno de Nicolás Maduro no perdonan y piden “la muerte” prácticamente de la legendaria agrupación.

Uno de ellos es Alex Goncalves. El animador criollo criticó mordazmente en su Twitter diciendo: “Hay gente que le dolió más la traición de Guaco que la de la misma MUD… y los entiendo”.

Otros usuarios se atrevieron incluso a escribir: “Sinceramente perdieron todo tipo de ética, tanto se estaban muriendo de hambre que cayeron tan bajo!… Diosdado es la peor lacra de este país, ustedes tomaron en cuenta a unos asesinos para salir de su crisis, no tienen dignidad… Ustedes perdieron todo”.

Ánimos delicados

Yulia Vásquez, socióloga, experta en el área de la comunicación y la opinión pública, explicó que los ánimos en el país están delicados debido a los acontecimientos políticos de los últimos meses. “Existen tal vez muchas decepciones que hacen que no haya tolerancia en algunas personas. Es allí cuando se llega al radicalismo y surgen opiniones capaces de generar un gran impacto”.

La especialista añade una variante que hace que el látigo caiga con fuerza sobre el grupo. “ Recordemos que existen las redes sociales. Hoy día cualquiera puede expresar su opinión por allí y causar una reacción en cadena”.

Moraima Gutiérrez, periodista con amplia trayectoria y cercana al hacer cultural, analiza la situación. Aunque no está segura de ello, explica que posiblemente los integrantes de Guaco no sabían quiénes organizaban el evento.

“Generalmente el talento no tiene detalles del show. La productora que los contrata o el encargado de la firma no necesariamente tienen que dar detalles del show. A fin de cuentas, a los grupos los contratan para cantar y ya”. Explica que no sabe hasta qué punto se pueda condenar al grupo que estaba presente, independientemente de que un personaje (Diosdado Cabello), que según usuarios de las redes es “repupudiado”, estuviera presente con su familia en el lugar.

Lo que sí asegura es que los mensajes en contra de los cantantes son “verdaderamente hirientes”. Concuerda con Vásquez en cuanto a los niveles de intolerancia en el país. “Entiendo que el estado anímico de mucha gente en el país está frágil, pero señalar de esa manera tan cruda, tan cruel a Guaco no es justo. No se puede pretender enterrar 50 años de historia”.

Recordó que hace décadas, por ejemplo, el grupo gaitero Barrio Obrero de Cabimas retumbaba en el país con fuertes gaitas protestas en contra de los presidentes de turno. Sin embargo, cantaban en vivo en eventos para ellos. La algidez que se vive hoy definitivamente contrasta con el pasado. ¿Podrán las críticas y la polarización política que vive Venezuela envolver a Guaco en una hoguera?, ¿podrá el nombre de Guaco volverse cenizas, como lo sugirió Ibéyise Pacheco?