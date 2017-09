Protagonista de “El Chapo” es contactado por narcotraficantes por su parecido

El actor mexicano Marco de la O, protagonista de la serie televisiva “El Chapo” reveló que por su papel de narcotraficante ha recibido advertencias y simpatías de televidentes, funcionarios gubernamentales e incluso de narcotraficantes reales.

Contó que el pasado 6 de septiembre, a su llegada al Aeropuerto Internacional Tom Bradley de Los Ángeles, California, percibió un estado de alerta en el personal del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Me pararon agentes de Inmigración al entrar al aeropuerto de Los Ángeles“, declaró a Efe el actor que tiene un enorme parecido con el verdadero narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en prisión en Nueva York.

De la O indicó que a su llegada con una gorra promocional de la serie “El Chapo” al aeropuerto un agente de inmigración le cuestionó.

“¿Y eso?, me dijo. Pues, le dije que soy el actor. Yo sé quién eres, respondió, pero te aconsejo que no la traigas aquí”, indicó el actor sobre el uniformado latino, quien luego le pidió tomar un selfie con él.

Después de la presentación oficial este jueves, en el Paley Center de Beverly Hills, California, los protagonistas de la serie se encuentran promocionando la segunda temporada de “El Chapo“, que será transmitida en 12 episodios a partir del 17 de septiembre por el canal hispano Univision.

En la primera temporada, lanzada el pasado abril, De la O encarnó el papel del joven Guzmán, un “joven que quiere ser patrón”, y debido a su gran parecido con el personaje real se empezó a identificarlo con el campesino sinaloense que caracteriza.

Incluso narcotraficantes reales “a través de redes sociales me han escrito, me han enviado vídeos, y hasta me han dicho: Oye, porqué no te vienes a hacer una película de fulano de tal, otro narcotraficante”, contó el actor.

Detalló que les respondió dándoles las gracias e indicándoles que ya tenía un contrato y un compromiso con Univision.

De la O recordó que la primera persona que lo caracterizó para concursar en la selección del reparto actoral para “El Chapo“, fue su esposa, la también actriz Susana Buitrago, quien le cortó el pelo, le aconsejó dejarse crecer el bigote, y le compró una camisa para lucir como “pavo real de la fiesta”, expresión popular entre narcotraficantes.

“En el ‘casting’ en México el actor Rodrigo Abed, quien ganó la interpretación de Amado (El señor de los cielos), se asustó al verme”, dijo De la O indicando que Abed le confesó que se parecía mucho al Chapo” hasta el punto de creer que era pariente suyo.

Ahora, para encarnar a “El Chapo” en la segunda temporada, De la O aumentó más de 20 libras.

“Si en la primera temporada lo llegaron a querer en la segunda lo van a odiar, porque es un chapo oscuro, con poder y sólo piensa en él mismo”, adelantó el actor.