Pianista venezolana galardonada con el premio Internacional Beethoven para los Derechos Humanos

La pianista venezolana Gabriela Montero fue galardonada con el IV Premio Internacional Beethoven para los Derechos Humanos, la Paz, la Libertad, la Reducción de la Pobreza y la Inclusión, prestigioso galardón que se otorga a los músicos por su compromiso más allá de la sala de conciertos.

La célebre pianista venezolana Gabriela Montero es conocida por su lucha por los derechos humanos.

“Estoy muy agradecida por este prestigioso premio, aunque sólo sea porque ofrecerá una oportunidad más para dar voz a los millones de venezolanos que sufren las más graves consecuencias imaginables a manos de una autocracia narco-mafiosa” dijo Montero al enterarse del galardón.

El premio se entregará el 4 de diciembre en el Bundeskunsthalle de Bonn. En el marco de la ceremonia se realizará un concierto benéfico en el que actuarán numerosos músicos, entre ellos Aehem Ahmad. El premio está valorado en 10.000 mil euros.

Gracias por tantos mensajes cargados de cariño y felicitaciones! Este premio se lo dedico a todos los venezolanos luchadores que realmente aman a nuestro pais! Thank you for your congratulatory messages! I dedicate this prize to all who fight for an end to our dictatorship.

— Gabriela Montero (@monterogabriela) October 10, 2018