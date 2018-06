Paul McCartney se sube al “Carpool Karaoke” de Corden en Reino Unido

El beatle Paul McCartney ha grabado en Liverpool (Reino Unido) su participación en el “Carpool Karaoke”, una sección del programa nocturno “The Late Late Show”, del presentador británico James Corden.

Corden, de 39 años, compartió este miércoles en Twitter una imagen en la que se le puede ver abrazado al músico de 75, enfrente del coche modelo Range Rover donde se grabó el programa, que emite la cadena estadounidense CBS.

It’s happening! #CarpoolKaraoke with @PaulMcCartney premieres next week during our four nights in London! pic.twitter.com/miFCncoL71

La aparición de McCartney en el “Carpool Karaoke”, una sección del show en la que Corden conduce un vehículo mientras canta canciones con artistas de renombre, se enmarca dentro de una serie de episodios especiales grabados en el Reino Unido.

“No puedo esperar a que lo veáis. Ha sido un día que recordaré para siempre“, escribió Corden en Twitter después de grabar con el compositor, nombrado Caballero del Imperio Británico en 1997.

I can’t wait for you all to see this. It was a day that will live with me forever x https://t.co/vPAQau7SbD

— James Corden (@JKCorden) June 13, 2018