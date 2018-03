Patricia Velásquez desmiente rumores de prostitución

La modelo y actriz venezolana Patricia Velásquez emitió un comunicado en su cuenta en Instagram @wayuuprincess en el que aclara algunas situaciones que vivió cuando fue participante del Miss Venezuela, y que describió en su libro Sin Tacones sin Reserva.

La zuliana desmintió rumores sobre su supuesta prostitución durante el concurso y desvinculó de ello tanto a la Organización Miss Venezuela como a Osmel Sousa, expresidente de la misma. Esto, después de que salieran a la luz algunas versiones que aseguran que existen casos de prostitución dentro del certamen y de que se mencionara parte del texto del libro de Velásquez.

Aquí el comunicado:

“Con el cariño y respeto que siempre me ha comprometido, les escribo para aclarar algunos comentarios que se han hecho sobre mí. Hace pocos años escribí un hermoso libro, con la intención de ayudar a muchas personas a encontrar su verdad. Se llama “Sin Tacones Sin Reserva”. En este libro relato episodios importantes en mi vida. Uno de ellos fue mi paso por el Miss Venezuela. Durante ese periodo en especial, relato cómo pensé que tendría que prostituirme para poder estar allí. Tuve un patrocinador quien no vino a mí a través de la organización, fue a través de un amigo muy querido que quería apoyarme. En ningún momento durante estos capítulos, vinculo de manera alguna a la Organización Miss Venezuela , como tampoco al Sr Osmel Sousa. Muy por el contrario, describí la importancia que tuvo el concurso para mí y para nuestro País. También relaté como la idea de la belleza pasó a ser otra demostración más natural. Cuando terminas de leer el capítulo te das cuenta que este patrocinador terminó siendo una especie de ángel en mi vida y aún es alguien que llevo conmigo siempre. Me gustaría que se leyeran el libro y se terminen los comentarios que le hacen daño a algo muy querido como lo es Venezuela. También, aquellos que dicen que no soy Wayuu, me produce una gran tristeza. La herencia Wayuu es materna. Mi madre nació en Paraguaipoa en la Goajira Venezolana. Soy 100% Wayuu y dedico mi tiempo para ayudar a las etnias indígenas, en especial la mía a través de la fundación que inicié hace muchos años www.wayuutaya.org. Espero esto aclare las cosas. Un abrazo a todos”.