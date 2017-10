Patricia Schwarzgruber: “Las mujeres no tenemos por qué callarnos”

Se inició en la televisión cuando tenía 11 años. Fue una de las conductoras del recordado programa de Venevisión, El Club de los Tigritos y también pasó por espacios como Rugemanía y Atómico.

Patricia Schwarzgruber es tal vez una de las caras más conocidas del canal 4 y actualmente interpreta a Marilda, personaje que vive los problemas de una mujer común en la telenovela Para Verte Mejor.

En esta entrevista, concedida por Venevisión, la actriz analiza las características de su personaje y a la vez las compara con los conflictos que a ella, como mujer, también le ha tocado vivir. Después de atravesar por un divorcio con el también actor Jonathan Montenegro y de vivir una relación tormentosa con su segundo esposo, la artista se siente dispuesta a derrotar cualquier adversidad, como lo hace Marilda.

—¿Qué busca Marilda en un hombre?

—Busca que la quiera tal cual es, la acepte, valore y respete por sobre todas las cosas, como mujer y como madre. Que entienda que ella viene en combo, con sus dos hijos, además que es una mujer independiente, trabajadora y por encima de todo siempre van a estar sus hijos. Marilda lo que necesita a su lado no es un hombre de posición económica, ni que la mantenga, ni le haga la vida fácil, lo que espera es un hombre que la acompañe y sea su compañero de vida.

—¿Crees que los hombres se cohíben ante una mujer independiente y completa como Marilda?

—Claro, existen hombres que tienen la mala costumbre de creer que la mujer tiene que depender de ellos, ser sumisa y necesitar de ellos para ser alguien. Yo considero que ninguna mujer depende de un hombre para salir adelante y muchísimo menos para criar a sus hijos. Las mujeres que creen que si no tienen a un hombre al lado, no van a salir adelante, les digo por experiencia propia, que eso es absolutamente falso. Nosotras somos unas guerreras, siempre lo digo. Los hombres cuando ven a una mujer bien guerrera piensan ‘aquí no tengo cómo dominar, aquí no tengo como manejar esta situación’, y se va.

—Marilda no se puede quejar porque por un lado tiene a Claudio (Josué Villae) que al parecer es el hombre perfecto, y en el otro extremo a Luisito (José Manuel Suárez)…

—Y allí se ve que Marilda está con Claudio, pero algo le pasa con Luisito, ella sabe que la perfección no está en un galán, en el que tiene el mejor cuerpo y el mejor carro, sino un hombre que realmente la quiera cuando se levante sin maquillaje. Ella está en 3 y 2, porque quiere rehacer su vida y le quiere dar a sus hijos la mejor estabilidad.

—¿Qué satisfacciones te ha dejado esta interpretación?

—Estoy inmensamente agradecida con el público porque ellos son los que le dan el último visto bueno a mi trabajo. Porque al salir a la calle y escuchar los comentarios, a esas mujeres que me dicen “me siento identificada” y que me ven bajo otro aspecto, ya no ven como la hijita de…, la hermanita de…, la muchachita de…, me están viendo como una mujer adulta con un divorcio, con un tema, con dos chamos, y les gusta muchísimo. Yo estoy súper feliz, agradecida por supuesto con Mónica (Montañés) una mujer a la que he admirado siempre y a quien quiero muchísimo.

—¿Qué consejos les das a las mujeres que atraviesan la misma realidad de Marilda?

—El mismo consejo que me doy a mí misma todos los días cuando me levanto y todas las noches, cuando me acuesto. Yo me lo digo, Patricia, sí , tienes situaciones difíciles, que a veces una cree que no se va a superar , que una no va a pasar, que duelen , inesperadas, como mujer y madre. Porque cuando se meten contigo, como mujer, tu guerreas y a ti no te importa, pero cuando a tí te tocan a tus hijos, ya la posición es otra, eres una leona. Entonces me aconsejo y le aconsejo a esas mujeres primero que no tengan miedo nunca de denunciar, de hablar cuando son maltratadas, irrespetadas y cuando no son valoradas. Y que sigan adelante, todo en la vida pasa. Si no son felices que tomen las decisiones que tengan que tomar, y no se aguanten nada de nadie. Las mujeres no tenemos por qué callarnos, ni aguantar nada de ningún hombre.

—Están a la espera de Thiago, tu sobrino….

—Si. Cada vez que salgo y le compro algo a mis hijos, automáticamente, a mi mente viene el bebé, le compro cosas y se las voy guardando. Imagínate, primera vez que voy a ser tía.

—¿Qué proyectos estás desarrollando en la actualidad?

—Ya estoy lista para lanzar una nueva colección de mis trajes de baño. La estamos terminando de diseñar para hacer la sesión de fotos, para madre e hija y vamos a incluir a los varones. También vamos a incursionar en el diseño para las chicas talla plus, porque ellas también merecen tener una línea espectacular.