Papita, maní, tostón llega repotenciada

Dispuestos a romper con el hito de que “las secuelas nunca son tan buenas como las primeras películas”, Papita, maní, tostón regresa repotenciada el próximo 15 de diciembre.

Tres años han pasado desde que la ópera prima de Luis Carlos Hueck logró convertirse en una de las películas más vistas en la historia de nuestro país. Sin duda, la romántica y cómica historia de amor entre el caraquista y la magallanera atrapó a los espectadores, quienes están a la espera de la segunda parte.

Durante una entrevista con Versión Final, Hueck se con esa ansioso ante el estreno. Sin embargo, él está seguro que su nueva película será igual o mejor que la anterior.

Aunque desde el estreno del primer filme siempre supieron que realizarían una segunda parte, Luis Carlos con esa que fueron muchos los obstáculos que tuvieron que sortear para poder contar con el mismo elenco. Específicamente con Vicente Peña, el popular “Muelde Muslo” y Juliette Pardau, la protagonista de este película.

“En algún momento se especuló que la protagonista no sería la misma, por los compromisos de Julitte. Los mismo pasó con Vicente, quien participó en El comandante . Luego de rezar y prender muchas velitas, las agendas de todos pudieron coincidir. Recuerdo que empezamos a grabar en los días de Navidad, incluso, tuvimos que continuar grabando el 1 de enero hasta febrero ”, sostiene Hueck .

El director comenta que en esta oportunidad, la película se centra en el matrimonio de Andrés y Julissa, quienes deberán vencer todas las dificultades para demostrar que el amor prevalece pese a las diferencias.

“Hicimos una lectura de guion y a los actores les gustó bastante. Nosotros acordamos que si no estaba tan bueno como el primero, no lo íbamos a hacer. Aunque no tuvimos mucho tiempo para ensayo, esta película será mas divertida, loca y contundente que la anterior porque además todos los actores están mejor preparados, al igual que el arte y la fotografía. Estamos trabajando con mucha dedicación”, sostiene.