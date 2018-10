Osmel Sousa causa polémica por vinculación con el Gobierno

Osmel Sousa causa revuelo por un extracto relevado del libro “Osmel Un hombre desconocido”, donde da a conocer su vinculación con el mundo político.

Desde hace algunas semanas el Zar de la Belleza venezolana, anunció la llegada del libro a las principales librerías del país, desde ese momento el público se empezó a preguntar ¿Que irá contar?

No se lo pierdan porque les aseguro que se sorprenderán. Es la primera vez que cuento mi vida de esa manera. Quizá por eso Diego dice que soy “Un hombre desconocido”, expresó el cubano en Instagram

Este domingo, se rebeló el pequeño fragmento del texto escrito por Diego Arroyo Gil, donde describe su vinculación con figuras del Gobierno y otros entes políticos.

Hoy hay gente que me critica porque yo tengo amistades en el Gobierno venezolano. Pues esas amistades no son nada nuevo y además no perjudican a nadie