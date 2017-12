Osman Aray clama canal humanitario para Venezuela [+Foto]

El presentador de La Bomba de Televen, Osman Aray, levantó “su voz” a través de sus redes sociales en representación de los pacientes venezolanos que padecen a diario la escasez de medicamentos, entre ellos su mamá, para exigir un canal humanitario.

El periodista de Espectáculos indicó que el país no cuenta con medicinas y ruega que su madre no “se muera por negligencia del Estado”.

“No llegan las pastillas, los laboratorios no tiene dólares y nadie tiene la solución, no creo que sea Portugal o Washington, creo que es la incompetencia, no sé si también se robaron el dinero o que otro evento de realismo mágico será el ‘responsable’ de esta crítica situación”, dijo.