Oscarcito es el escritor detrás de la canción de Jlo y Wisin [+Fotos]

El cantante venezolano, Oscarcito, luego de haber dado la noticia de que pararía por un tiempo con su carrera musical para concentrarse en otras cosas también profesionales, al parecer lo ha logrado con gran éxito.

El músico reveló en su perfil de Instagram que desde muy corta edad realizó su primera canción, sin embargo, nunca imaginó que cantantes de la talla de Jennifer Lopez y Wisin interpretarían sus temas que hasta ahora han logrado el éxito.

También mencionó que el nuevo tema en el que trabaja Jlo y Wisin se llama amor, amor, amor.

Cuando escribí mi primera canción a los 14 años de edad, jamás imaginé que escribiría canciones para las grandes estrellas de la música Latina y el mundo… Soy un 20% soñador y un 80% trabajador… #amoramoramor es la nueva canción de @jlo junto a @wisin y tuve el privilegio de ser el elegido por DIOS para escribirla ✏️✏️✏️… @sonymusiclatin @magnusmediausa

Por otro lado, recientemente el cantante publicó una fotografía con una nota que dice “Oscarcito, Venezuela invita”, a lo que el cantante respondió: “Que hermosa la nobleza del Venezolano… Son muchos los jóvenes que se prepararon para ser médico, ingeniero, abogado, arquitecto o músico… casi ninguno dentro y fuera de Venezuela ejerce la profesión para lo que fue preparado... El 95% a comenzado de cero y aún tienen la esperanza que nuestro país será próspero de nuevo…! Anoche en un rest peruano acá en miami, la chica que me dio el servicio, muy educada y se nota que preparada, no me dejó pagar la cuenta y me dejó este papelito con olor y sabor a Venezuela! No descansaré hasta ver a Venezuela Libre se los juro!!!”.