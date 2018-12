Olga Tañón sobre venezolanos en Quito: “No todos vienen a dañar su ciudad”

Desde un concierto en Quito, Ecuador, la cantante puertorriqueña, Olga Tañón, emitió un mensaje en defensa de los venezolanos inmigrantes que se encuentran en ese país y pidió perdón por las malas acciones que algunos pudieron haber cometido.

Tañón, quien se define como “puertorriqueña orgullosamente venezolana” dijo: ”Señores de Quito, perdónennos a los venezolanos que no lo estamos haciendo bien, no todos vienen a perder el tiempo como he escuchado. No todos vienen a dañar su ciudad. Hay gente que tiene necesidad, que esperan un cambio. Tengan por seguro que si en su país estuvieran bien, no les hubieran pedido ayuda”.

Pidió a los venezolanos “portarse bien” en el país que les abrió las puertas para tener una mejor calidad de vida.

“Venezolanos hermanos, escúchenme bien; El orgullo que se quede atrás, seamos agradecidos, portémonos bien con un país que nos está abriendo la puertas (…) que no paguemos juntos por pecadores”, concluyó.

Muchos venezolanos en las redes sociales agradecieron las palabras de Tañón quien, pese no haber nacido en Venezuela, siente el país suyo y trató de tocar el corazón de las personas que viven en las naciones que albergan a cientos de inmigrantes que huyeron de la crisis.