Nueva oda a la paz de Joan Baez en su primer álbum en 10 años

La leyenda del folk Joan Baez anunció el miércoles el lanzamiento de su primer álbum en una década, una selección de versiones con la que hace una nueva oda a la paz mundial.

La activista y cantante de 76 años, muy comprometida con la lucha por la igualdad de derechos de los negros y contra la guerra de Vietnam en la década de 1960, dijo que el álbum “Whistle Down the Wind” saldrá el 2 de marzo.

Es la segunda vez que Joan Baez elige como título principal la versión de un tema de su compatriota Tom Waits, después de su disco “Day After Tomorrow” en 2008.

En su próximo álbum, la cantante, que este año ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, versiona canciones de los estadounidenses Josh Ritter y Joe Henry, que son a su vez los productores de “Whistle Down the Wind”.

También eligió la pieza “The President Sang Amazing Grace”, de una estadounidense poco conocida, Zoe Mulford, que habla de la masacre de feligreses negros perpetrada por un simpatizante de la supremacía blanca en Charleston, Carolina del Sur, en 2015 y el emotivo discurso de Barack Obama en el homenaje a las víctimas.

Profundamente influenciada por Joan Baez, Zoe Mulford dijo que se sentía “honrada” por esta elección.

La canción “Another World” de Antony and the Johnsons, ahora conocido bajo el nombre artístico Anohni, figura también en el disco, que termina con “I Wish All Wars Were Over”, compuesta por el cantante folk Tim Eriksen.

Joan Baez ya había anunciado que no realizaría más giras después de 2018. Pero dijo que antes dará una serie de conciertos en Europa, que arrancará en Estocolmo e incluye diez fechas en junio en el Olympia de París.