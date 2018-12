Norge Boscán: “La navidad me hace sentir parte de la familia marabina”

Poder guardar en imágenes el recuerdo de ese momento juntos celebrando las fiestas decembrinas fue uno de los motivos que tuvo Norge Boscán para iniciar hace seis años la tradición de la fotografía navideña familiar.

El reconocido fotógrafo marabino crea cada diciembre un espacio diferente para el encuentro de la familia que desea guardar en fotografías el recuerdo de ese amor y de ese compartir con los seres queridos.

“Mi padre murió hace nueve años y no existe una fotografía formal de nuestras navidades en familia. Él enfermó de cáncer y no me dio tiempo de crear ese momento que nos quedara para el recuerdo con él. Tres años después decidí comenzar a hacer estas sesiones, que no son más que simples fotos. Se trata de incentivar a la gente a que se tome fotografías profesionales que puedan colocar en un portarretrato y que queda para el recuerdo”.