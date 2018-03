Néstor Antonio Zambrano traspasa las fronteras con sus proyectos animados

Profesionales del cine venezolano han continuado demostrando sus talentos en espacios internacionales, ahondando en diferentes campos que van desde el cine de actor hasta el cine animado, del cual Néstor Antonio Zambrano se ha convertido en el mayor exponente del país.

Hace cinco años se publicó en Internet, Artella, un espacio digital creado para que artistas del mundo entero pudiesen unir sus talentos en la creación de obras animadas. Luego de los primeros tres días de lanzamiento, sus fundadores Shawn Kelly, Carlos Baena y Bobby Beck, expertos de Pixar e ILM pasaron a hospedar exitosamente a más de 80 proyectos cuyo número y variedad se fue acrecentando en años posteriores.

Zambrano, un profesional de la creación de storyboards y animación de personajes, se unió al equipo de uno de los más recientes: The Robot and the Ant (El Robot y la Hormiga) un cortometraje animado en 3D, dirigido y escrito por George Carvalho. La animación en 3D es un medio con el que ya se había familiarizado anteriormente en la producción de Pequeños Héroes, la primera película animada de Venezuela.

Tras haber participado en la Convocatoria Nacional de Animación de la Fundación Villa del Cine en el 2015, Zambrano fue premiado con la oportunidad de ir a Buenos Aires para integrarse a un equipo de estrellas dirigido por Juan Pablo Buscarini. La película, que hoy en día ha sido seleccionada para el Annecy y Anima Mundi, dos festivales de animación de alto prestigio, fue además pionera en Latinoamérica gracias al uso de la tecnología de captura de movimiento en conjunto con la animación de fotogramas claves. Este joven venezolano con tan solo 28 años de edad ha podido participar en importantes producciones de renombre internacional, empleando medios tan diferentes como el 2D, el 3D y la realidad aumentada.

The Robot and the Ant obtuvo una mención especial en la plataforma de Artella y en la revista Animation Magazine.

Cuenta la historia de un robot con una vida fría y estéril. Él despierta y se dirige su trabajo en la fábrica, cuando un día ve a una hormiga que asoma su cabeza. El robot sigue a la hormiga y descubre un mundo que nunca supo que existía, Según las palabras del director Carvalho.

Aquí Zambrano se ha estado desempeñando como artista de storyboard, orgulloso de representar el talento venezolano.