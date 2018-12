Nacho se va de Venezuela: “Será difícil regresar, prefiero no saber mucho más”

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, conocido como “Nacho”, se despidió de Venezuela “con un sentimiento extraño“.

Ante las fuertes críticas que recibió desde que llegó al país el pasado 27 de diciembre, Nacho envió un mensaje de despedida a quienes siguieron sus movimientos para criticarlo.

Con notable tristeza y nostalgia, se dirigió las personas que lo cuestionaron, en mayor parte, por su presunta vinculación con el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Me despido con un sentimiento extraño, con el ánimo en el limbo. El odio se ha apoderado. La ceguera del radicalismo es abrumadora y esta vez me llevo la golpiza de parte de quienes supuestamente comparten mi posición política”, expresó en su cuenta de Instagram.

Dejó abierta la posibilidad de no regresar a Venezuela mientras se mantenga la actual condición política y social.

“Va a ser muy difícil para mí regresar a mi tierra bajo sus circunstancias a pesar de haber ganado el respeto, gracias a mi firmeza, de políticos que han recibido mis más intensas críticas (…) Los chavistas jamás han hecho que deje de oponerme al gobierno venezolano, eso sí, es posible que en mi encuentren a un detractor pero jamás a un enemigo“, manifestó.

El intérprete venezolano aseveró que la situación del país podría solucionarse con un cambio de Gobierno pero opinó que “se necesita con más urgencia un cambio de alma y de espíritu“.

“Tocará encontrar a mi patria en otras patrias (…) Vivo en Miami tranquilo y mis vecinos me ven en la calle con mis hijos y mi esposa haciendo mercado, llevándolos al colegio, para ellos no soy una polémica ni una noticia y la verdad, a estas alturas, creo que estoy pasando por alto mi bendición. Ojalá, algún día todo mejore para ustedes. Por ahora prefiero no saber mucho más. Dios los bendiga”, culminó.

Durante su corta visita al país, Mendoza fue criticado por mantener una supuesta asociación con Joselynn Acosta Bertho, hija de la exgobernadora de Aragua, Caryl Bertho, luego de que circulara una fotografía juntos. Aseguran que la mujer es dueña de una pastelería que está ubicada dentro de un local nocturno que tiene Nacho en Maracay.

Además, Nacho llegó a Venezuela a bordo de un avión privado, lo que desató fuertes críticas, acusándolo de ser un “enchufado” del Gobierno nacional. Miles de seguidores rechazaron que haya llegado a Valencia, estado gobernado por el oficialista Rafael Lacava, presumiendo que fue gracias a previos acuerdos entre ellos.