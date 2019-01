Nacho se encontrará con Juan Guaidó en un Live de Instagram

View this post on Instagram

¿Te entretuviste? Ahora que TENGO TU ATENCIÓN no te pierdas “El Encuentro” y saca tus conclusiones este domingo a las 8 pm. Venezuela siempre será prioridad. Eres bienvenido a oír seas de la clase social que seas, seas del color de piel que seas, seas de la preferencia sexual que seas, seas de la religión que seas, seas del partido político que seas, vivas dentro o fuera del país, todos somos igual de importantes si todos buscamos el mismo objetivo. En “El Encuentro” no debe haber distinciones. @jguaido