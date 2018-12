Nacho: “Quien ha trabajado todo lo que tiene no le debe temer a la justicia”

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, confirmó este jueves que llegó a Venezuela.

Tras su arribo a tierras venezolanas, las muestras de apoyo hacia él fueron tan fuertes como las críticas que recibió por entrar al país en un avión privado y con el pasaporte anulado.

Mediante las stories en su cuenta de Instagram, el cantante agradeció a quienes lo recibieron con alegría y respondió a los que criticaron su visita a Venezuela, por los presuntos acuerdos que tomaría para hacer realidad su regreso.

Es impresionante el espíritu que arropa a tanta gente en las redes sociales. Gente que se suma a la critica y a la destrucción. A nada constructivo (…) El que ha trabajado todo lo que tiene no le debe temer a la justicia, porque si no ha delinquido no hay por qué temer. Por eso yo no temo y estoy aquí, en mi país