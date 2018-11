Nacho dedica conmovedora canción a los venezolanos que pasarán navidad en el exterior

“Este diciembre sin ti, ya no tendré a dónde ir, ya comenzaron los días que tienen melancolía porque no estás junto a mí. Me harán llorar las campanas, cuando me muera de ganas de tenerte a mi lado y fuertemente abrazados, recibir el nuevo año sin ti me hará tanto daño”.

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, volvió a conmocionar las redes sociales con la interpretación musical de Distancia, una pieza llena de nostalgia que le dedicó a quienes pasarán las fiestas navideñas y de año nuevo lejos de Venezuela.

A través de su cuenta Instagram, Nacho confesó que diciembre es una época que lo llena de nostalgia. “No sabría que soy feliz si jamás hubiera sentido tristeza, por eso agradezco a la vida los sentimientos amargos; he aprendido a valorar el hecho de que la mayoría de mi tiempo lo he empleado en dulces experiencias“, expresó.

“Esta navidad no evitaré pensar que una de mis hermanas está en Chile, otra en la República Dominicana junto a mi madre, dos en los Estados Unidos y una en Venezuela luchando para no marcharse, recordaré que mi amado padre se fue un diciembre (…) pensaré en las familias separadas por el éxodo, añoraré las reuniones con amigos de la cuadra, el olor a comida decembrina en cada casa a la que llegaba sin ser invitado sin que eso supusiera una falta de respeto, suspiraré recordando los juegos característicos de la época, la música, entre otras tantas cosas que llevo tatuadas en mi mente y en mi corazón”, indicó el artista en su publicación.

La canción fue compuesta por Ronald Montenegro y Nacho cuenta con el acompañamiento de Jhonatan Faría en el teclado.

“Se que soy muy afortunado y no debería quejarme de nada pero también soy humano y decidí darle un espacito a la melancolía. No es evitar sentirnos tristes por lo que nos falta, es contrarrestar ese sentimiento apreciando y agradeciendo lo que nos sobra y luego, naturalmente, regresará la felicidad”, agregó.