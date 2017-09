“Mother!” y “American Assassin” no impedirán otro número uno para “It”

La llegada a la cartelera del thriller psicológico “Mother!”, protagonizado por Jennifer Lawrence y Javier Bardem, y la cinta de acción “American Assasin”, no impedirán que “It” reine en la taquilla estadounidense por segundo fin de semana consecutivo, según las estimaciones de la industria.

“Mother!”, de Darren Aronofsky, muestra la relación entre una acomodada pareja que es puesta a prueba cuando una serie de personas llegan a su casa por sorpresa, haciendo trizas su tranquilo mundo.

Lawrence encarna a la mujer de un famoso escritor (Bardem) en plena crisis y que busca en personas fuera del matrimonio la inspiración necesaria para realizar otra obra.

“American Assassin”, de Michael Cuesta, cuenta el ascenso en la CIA de un joven (Dylan O’Brien) adoctrinado por un veterano agente de la Guerra Fría (Michael Keaton), una pareja que deberá trabajar unida para esclarecer una serie de ataques sobre objetivos militares y civiles.

Sanaa Lathan, Taylor Kitsch y Scott Adkins completan el reparto.

“It”, dirigida por Andy Muschietti, cuenta cómo un grupo de niños hace frente a la amenaza de Pennywise, un siniestro payaso con un terrible historial de violencia y asesinatos, cuya presencia ahora afecta a la localidad de Derry, en Maine.

También llegan a la cartelera la comedia “Brad’s Status” y la biografía “Rebel in the Rye”.

“Brad’s Status”, de Mike White, cuenta cómo un padre (Ben Stiller) acompaña a su hijo a visitar varias universidades en la costa este. Durante el viaje, se reencontrará con una vieja amistad que le hace reflexionar sobre el camino que ha ido adoptando en la vida.

Por último, “Rebel in the Rye”, de Danny Strong, cuenta la vida del solitario autor J.D. Salinger, que alcanzó fama universal con la publicación de su novela “The Catcher in the Rye”. Sarah Paulson y Kevin Spacey son los protagonistas.