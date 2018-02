Mira lo que dijo Capitán América, Deadpool y Hulk sobre “Black Panther” [+Tuits]

“Pantera Negra”, la nueva entrega de Marvel Studios, ha sido todo un éxito al apoderarse del primer puesto en la taquilla norteamericana.

Esta producción audiovisual, se ha llevado buenas críticas de los seguidores del séptimo arte, pero lo mejor fue que sus compañeros de batalla, como Capitán América, Deadpool, Hulk y Thor también se pronunciaron. ¡Mira lo que dijeron!.

El mercenario Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds dijo “CREE. EN LA GRANDEZA. TODOS SALUDEN AL REY #WakandaForever”.

“WOW!!!! @chadwickboseman por esta victoria!! Felicidades, amigo!!”, escribió el Capitán América, Chris Evans.

Por su parte, Hulk escribió estar orgulloso de Boseman. “Esto es genial @ chadwickboseman. Estoy muy orgulloso de ti y de todo el equipo…”.

Thor, quien no se quiso quedar atrás al ver tan buenas recomendaciones, dijo estar ansioso por verla. “No puedo esperar para verla”, escribió Chris Hemsworth.

Esta entrega de Marvel Studios está dirigida por el director afroamericano Ryan Coogler y protagonizada por Chadwick Boseman.

