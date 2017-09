Miguel Bosé revela la identidad de sus hijos [+Foto]

Luego de haber sido víctima de un ciberataque y de una extorsión por 60.000 dólares por unas fotos en las que aparece junto a sus hijos, el cantautor español Miguel Bosé, quien siempre ha sido extremadamente cuidadoso con su vida privada, se vio obligado a revelar la identidad de sus cuatros hijos.

A pesar de su empeño en proteger el anonimato de los menores, Bosé decidió revelar los rostros de Telmo, Tadeo, Ivo y Diego para interrumpir el negocio a su agresor, quien estaría intentando vender a terceros los archivos fotográficos hackeados del cantante.

“Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso (…) Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho. Gracias”, expresó el artista en su cuenta en Instagram donde compartió la fotografía de los pequeños.

En la instantánea, el intérprete de Amante Bandido aparece junto a sus hijos luciendo unos simpáticos gorros de Mickey Mouse, durante su paseo por Disneyland Los Ángeles el pasado mes de abril.