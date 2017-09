“Más allá de la belleza” llega hoy a la pantalla

Keysi Sayago, Miss Venezuela 2016 será la encargada de conducir este año el programa Más allá de la belleza, que Venevisión Plus tendrá en su pantalla desde hoy y todos los miércoles a las 9:00 de la noche. La representante criolla compartirá la conducción con Dave Capella y juntos prometen una temporada llena de sorpresas.

El espacio contará con un formato diferente al de otros años, pues incluye no solamente los tras cámaras del certamen de belleza más importante del país, sino además secciones ingeniosas donde el televidente podrá apreciar a las mises actuales y del pasado en sus diferentes facetas.

Sayago, quien se coronó como reina venezolana en octubre del año pasado, explicó a través de una nota de prensa que para ella es una gran oportunidad ser parte del espacio. “Esta experiencia que me ofrece Venevisión Plus es maravillosa, oportuna y de gran provecho para mi crecimiento personal. Me permitirá demostrar mis actitudes y ganas de aprender en el interesante y agudo terreno de la animación, y fortalecerá mi destreza para comunicarme y expresarme fluidamente en público”.

Dave Capella, por su parte, expresó que animar de nuevo una temporada de Más Allá de la Belleza es un aliciente para su carrera como animador. “Ha permitido fortalecerme y me ha abierto nuevos campos increíbles como la coanimación del Miss Venezuela 2017. Keysi y yo además tenemos una muy buena química, una sinergia maravillosa que seguramente se verá en pantalla”.

Lo nuevo

Durante esta temporada, muchas de las recordadas mises de otros años serán sometidas a la prueba del vestido.

Años después de haber participado en sus respectivos concursos, mostrarán si aún mantienen la figura soñada, poniéndose el traje de gala con el cual vivieron una “noche tan linda como ésta”.

En otra de las secciones, Diana Croce, Miss International 2016, recorrerá Venezuela para mostrar los rincones más hermosos del país, realizando las faenas típicas de cada zona como el ordeño de vacas o la pesca de langosta.

Vuelve Osmel

El Presidente de la Organización Miss Venezuela, Osmel Sousa, regresa con su sección Los cuentos de Osmel, un espacio lleno de anécdotas que ha vivido a lo largo de su preparación y durante su participación en los diferentes certámenes internacionales.

Adicionalmente, recordarán los orígenes de muchas exmises que son hoy grandes emprendedoras y brillantes figuras públicas que desempeñan actividades de renombre, con la sección Expediente Miss a cargo del experto en mises Andrés Carmona.

Durante el programa las candidatas del Miss Venezuela 2017 participarán en diversas pruebas y permitirán conocer sus actitudes para actividades propias de su entorno, la labor de responsabilidad social que desarrollan y otras actividades sorpresas.