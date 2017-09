Mariela Celis dedica conmovedoras palabras a su madre recién fallecida [+Foto]

La animadora venezolana, Mariela Celis, quien a través del programa matutino, Portada´s, hace reír y disfrutar de un programa a todos los televidentes, recientemente informó con conmovedoras palabras el fallecimiento de su madre.

Aunque la animadora se ha caracterizado por ser una artista llena de vida y mucho dinamismo, a través de sus redes sociales expresó todo lo que fue su madre en su vida.

Se fue la mujer mas fuerte y valiente que he conocido, dulce , amable, honesta, trabajadora, siempre dispuesta a ayudar a todos, gracias a ella soy lo que soy, ella me llevaba al teatro desde pequeña, me consintió y me permitió hacer lo que quisiera , nunca me prohibió nada, me dio libertad en todo, me enseño valores, pero la vida la hizo pasar desde muy joven por muchas enfermedades y dolor, pero ella lucho hasta el final, yo siempre trate de hacerla feliz e hice lo que pude para aliviarle sus dolores y males, busque medicinas en cualquier parte del mundo, la lleve a cuanto medico necesito, trabaje hasta el cansancio para que no le faltara nada con la esperanza de que mejorara! Hoy partió un pedazo de mi y aunque no pude despedirme de ella, sabe que la ame y la amare siempre…Hasta Siempre Mamá Te amo … Descansa en paz, eres un ángel quien te conocio lo sabe….Q.E.P.D