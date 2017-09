María Gabriela Isler da consejos para realizar tus metas [+Foto+Videos]

La exMiss Venezuela 2012, María Gabriela Isler, se ha caracterizado a lo largo de su carrera como una fiel luchadora por cada uno de los venezolanos, y recientemente lo demostró nuevamente regalando consejos a sus seguidores para cumplir sus sueños y metas.

A través de la red social de Instagram, Isler se ha propuesto a la tarea de llegar a cada uno de sus fanáticos con consejos y mensajes que pueden crear un cambio en la sociedad.

En el video explica que a los venezolanos les ha tocado empezar de cero muchas veces por las circunstancias que vive el país, sin embargo, ella reitera su apoyo para ayudarlos a comenzar nuevamente.

Junto al video publicó varias preguntas y respuestas sobre su experiencia y lo que le funcionó para seguir adelante.

¿Creer que lo has perdido todo y tener que empezar de cero? 🙄 🙈Sí, tantas veces como sea necesario. ¡Es un riesgo que hay que asumir! 💪🏼 . Muchos pensaron que por haber ganado el “Miss Universo” tenía un futuro garantizado pero nada más lejos de la realidad que eso: tuve que replantear mi vida para poder seguir adelante. 👸🏻🔚🔜👰🏻 . ¿Cómo lo hice? ⁉️En el nuevo vídeo que les he dejado en mi canal de YouTube les cuento un poco más, y les comparto además 3 sugerencias para abrazar esas nuevas oportunidades que se nos pueden presentar. 🤗 . Los invito a verlo, y a dejar sus comentarios. 💛 Estoy segura que ustedes también tendrán buenos consejos para cuando toca reinventarse y cambiar.📝

Por otro lado, la exMiss recientemente cumplió 5 años desde que se convirtió en la Miss Venezuela 2012 y relató todo lo que ha logrado desde entonces y como fue que se convirtió en una de las latinas más bellas del universo.

Hoy, que estoy de aniversario de ese acontecimiento que hizo que me volviera una figura pública, me siento muy complacida de haber podido aprovechar los espacios no solo para demostrar que #Venezuela sí es “un paraíso con nombre de mujer”, sino para descubrir que –a través de mis cualidades y mi esencia más pura- podía ser ese factor de cambio, inspiración, orientación y empoderamiento que siempre soñé. 🙌🏼💕¡Gracias de todo corazón a todos por ser parte de mi historia, crecimiento y mis más bonitos recuerdos! ❤️, fue parte del mensaje de la modelo.