Marcelo Brodsky lleva su exposición “Mito fundacional” a Bogotá

El argentino Marcelo Brodsky inaugura hoy en Bogotá una exposición llamada “Mito Fundacional”, donde está exhibida su obra del mismo nombre, inspirada en el conflicto armado colombiano.

Brodsky, conocido por su obra “Buena memoria”, fue invitado como artista referente en el 2014 a la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ARTBO), una participación que le llevó a tomar la decisión de “hacer una obra para Colombia”, según mencionó en una entrevista con Efe.

El fotógrafo, fue durante 30 años el director de la extinta agencia de imágenes “Latin Stock”, por lo cual considera “tener experticia en la búsqueda de archivos” y ser uno de los pioneros en el licenciamiento de fotografías de agencia para obras de arte.

Su investigación de imágenes previa a crear la obra lo llevó a Londres en donde encontró el principal insumo de su obra “Mito Fundacional”, un álbum fotográfico perteneciente al coronel colombiano, Jorge Méndez Galvis que reposaba en el “Archivo del conflicto moderno”.

El Archivo cedió los derechos académicos a Brodsky, que descubrió en las fotos que el coronel combatió en la Guerra de Corea y posteriormente participó en la “Operación Marquetalia” con el germen guerrillero de las FARC.

El argentino cita a Eduardo Pizarro en su obra, quien dice que el bombardeo “fue un monstruoso error histórico de la clase dirigente colombiana” y explica que el nombre de “Mito generacional” surge de la evidencia fotográfica plasmada en la obra del surgimiento de las llamadas “autodefensas” en Colombia.

“Me sorprendió que (el líder guerrillero) ‘Iván Márquez’ mencionara que ellos son ‘marquetalianos’ durante el congreso, porque lo que expongo en mi obra que es algo que no se conocía”, aseguró Brodsky quien invitó a las FARC al acto de inauguración de su exposición.

El también activista de derechos humanos, aclara que con esta invitación no busca politizar su obra, libertad que deja a los observadores, sino lo plantea como “una iniciativa para que el grupo se integre a la vida cultural”.

Su principal técnica es la conversión de fotografías y mapas a blanco y negro.

Posteriormente los imprime en papel de algodón para luego intervenirlas con crayones y acuarelas.

Para hacerlo, decide qué aspectos de la imagen resaltar y añade palabras en lo que el llama “relación texto-imagen”.

Lo que busca trasmitir con sus obras es la manera en que se “puede contar una historia y desarrollar narrativas a través de la fotografía”, la cual considera que es el lenguaje “de las nuevas generaciones”.

La obra pertenece a José Darío Gutiérrez, quien a su vez es dueño de la galería “Espacio El Dorado” donde está la exposición de Brodsky, será por primera vez vista en Colombia.

El segundo bloque de la galería habla de la migración, está compuesto por dos obras llamadas “La piedra en Europa” y la “Madonna del piero” hechas con fotografías licenciadas por la Agencia Efe e intervenidas con su técnica .

“En vez de resaltar la sangre, me focalizo en casos de éxito porque convocan a la solidaridad, busco llamar la atención de la foto y el logro del acontecimiento”, explicó.

El ultimo bloque exhibido recibe el nombre de “1968 the fire of the ideas”, donde hay 16 de un total de 40 fotos de revoluciones sociales en distintas partes del mundo que sucedieron en ese año.

En la última exposición, que también participará en la próxima Bienal de Lyon, hay una foto de una manifestación de jóvenes en el centro de la capital colombiana celebrada 20 años después del denominado “Bogotazo”, una revuelta popular que comenzó el 9 de abril de 1948 tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán.

Esa foto considera que “es el hilo conductor de la exposición”.